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В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной

В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает “конструктивные” переговоры с украинской властью в Киеве.

С таким заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

“Миссия (Фонда – ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями о последнем развитии ситуации, а также экономической политике”, – подчеркнул Райс.

На просьбу определить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

“Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских – ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной”, – отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, содержат ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.

“Мы не комментируем политических изменений в любой стране, так что я не буду комментировать это в контексте Украины”, – отметил Райс.

В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что “у МВФ было тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет”.

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на выборах. “Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь”, – отметил представитель Фонда.

По материалам Економічна Правда
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