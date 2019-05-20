Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).

Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.

В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц.