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МВФ прогнозирует России низкий рост и ограниченную внешнюю поддержку

МВФ прогнозирует России низкий рост и ограниченную внешнюю поддержку

Международный валютный фонд прогнозирует стабильно низкий рост экономики России на уровне 1,4% ВВП в течение 2019 и подчеркивает необходимость внутренних реформ.

Об этом говорится в итогах Оценочной миссии Фонда, которая находилась в РФ с 14 по 24 мая.

“Рост ВВП (Российской Федерации – ред.) за последние три года составил в среднем 1,4% и прогнозируется с аналогичным показателем в 2019 году”, – говорится в выводах миссии.

При этом, по оценкам Фонда, ожидается, что внешняя поддержка российской экономики будет ограниченной.

“Санкции, глобальная политическая и торговая неопределенность, а также низкие цены на нефть заменили благоприятные внешние условия, которые побудили быстрый рост (российской экономики – ред.) во время бума 2000-х”, – отметили в Фонде.

По материалам УКРИНФОРМ
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