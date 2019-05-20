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Топ-10 бенефициаров "зеленого тарифа" в 2018 году (инфографика)

Топ-10 бенефициаров "зеленого тарифа" в 2018 году (инфографика)

65% средств, выплаченных ГП “Энергорынок” за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь – электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Об этом свидетельствуют расчеты Bihus.Info, сделанные на основании данных о платежах “Энергорынка”.

В первую 10-ку прошлогодних бенефициаров “зеленого” тарифа также входят:

ВЭС украинского бизнесмена со шведскими корнями Карла Стурена (1 млрд грн),

СЭС бизнесменов Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова (до 1 млрд каждые),

ВЭС нардепа Максима Ефимова (840 млн),

ГЭС и СЭС экс-помощников депутата Александра Домбровского (до 500 млн),

солнечная станция в Болграде, вероятно, до сих пор принадлежащая Клюевым (до 500 млн),

СЭС Александра Репкина (до 300 млн),

а также гидро- и солнечные станции Юлии Левочкиной и Игоря Тынного (до 300 млн

По материалам Економічна Правда
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