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Аэропорт "Киев" открыл обновленный терминал "А" (фото)

Аэропорт "Киев" открыл обновленный терминал "А" (фото)

Международный аэропорт им. Игоря Сикорского масштабно обновил основной терминал “А”, добавив 9500 квадратных метров площади, и теперь его общая площадь составляет 23 700 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Киев”.

Расширение терминала позволит вдвое увеличить его пропускную способность, тем самым улучшить сервис и комфорт в аэропорту, отмечается в сообщении.

На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиационной безопасностью. На втором – 18 стоек пограничного контроля.

В новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни Bellota, ресторан Varenik Fly с украинскими блюдами, фаст-фуд Market Plaza, несколько сувенирных лавочек.

Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом терминала “А” построили паркинг на 135 паркомест, и теперь здесь сможет парковаться на 40% больше автомобилей.

Фото ЦТС
Отмечается, что сумма привлеченных в проект инвестиций оценивается в 630 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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