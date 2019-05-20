Аэропорт "Киев" открыл обновленный терминал "А" (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Международный аэропорт им. Игоря Сикорского масштабно обновил основной терминал “А”, добавив 9500 квадратных метров площади, и теперь его общая площадь составляет 23 700 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Киев”.
Расширение терминала позволит вдвое увеличить его пропускную способность, тем самым улучшить сервис и комфорт в аэропорту, отмечается в сообщении.
На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиационной безопасностью. На втором – 18 стоек пограничного контроля.
В новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни Bellota, ресторан Varenik Fly с украинскими блюдами, фаст-фуд Market Plaza, несколько сувенирных лавочек.
Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом терминала “А” построили паркинг на 135 паркомест, и теперь здесь сможет парковаться на 40% больше автомобилей.
Фото ЦТС
Отмечается, что сумма привлеченных в проект инвестиций оценивается в 630 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев3 ч. назад - 1220 17
На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)Вчера, 16:13 - 1290 8
Коболев назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зимуВчера, 16:04 - 1669 6
Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне закона3 ч. назад - 593 5
Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)3 ч. назад - 884 4
Выявлены самые распространенные причины рака12 ч. назад - 12954
Какие штрафы ждут автолюбителей за стертые покрышки (инфографика)Вчера, 19:04 - 11362 2
Грузинский лари побил исторический антирекорд5 ч. назад - 2725
Новый универсал Opel Astra показался «на людях»11 ч. назад - 2527
Коболев назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зимуВчера, 16:04 - 1669 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)5 ч. назад - 121
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 667
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3180 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3010
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1300