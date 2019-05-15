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День финансов, 21 мая: минус один налог, ужесточение требований по кредитам, зарплаты в разных областях

День финансов, 21 мая: минус один налог, ужесточение требований по кредитам, зарплаты в разных областях

Вторник, 21 мая: о достатках Порошенка и простых украинцев:

Зарплаты в разных областях Украины и Киеве. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10 237 грн. Об этом сказано в Макроэкономическом разборе Министерства финансов за апрель 2019 года. Первые 5 мест по виду деятельности с наибольшим размером зарплаты.

Порошенко за время президентства перестал быть миллиардером. После выборов 2014 года состояние пятого президента Украины Петра Порошенко сократилось на 40%, и он утратил статус миллиардера. Такие подсчеты обнародовал Bloomberg. Ранее Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. За год общая сумма доходов Порошенко составила почти 1,6 млрд гривен, из которых зарплата – 336 тыс. гривен.

Выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту. Такое предложение высказал один из основателей iGov и monobank Дмитрий Дубилет в ответ на предложение новоизбранного президента Владимира Зеленского упростить предоставление гражданства Украины. Он предлагает запустить соответствующий онлайн проект с выдачей паспорта Украины в аэропорту по прибытии в страну. Подробности здесь.

НБУ ужесточил требования по кредитам Национальный банк Украины вводит порядок учета банками информации из Кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска. Банк должен будет классифицировать по наихудшему классу должника-физическое лицо, в отношении которого в Кредитном реестре есть информация о дефолте этого должника в других банках.

Минус один налог для жителей столицы. Так, владельцев квартир в многоэтажках Киева освободили от налога на землю. Депутаты Киевского городского совета исключили владельцев квартир в многоэтажных домах из списка плательщиков земельного налога. По мнению депутатов, данное решение устранит юридическую неопределенность и снимет социальную напряженность среди жителей столицы.

Напомним, на прошлой неделе в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019. В новом видео на Youtube канале Finance.ua показываем, кто выиграл приз за самый лучший кредит наличными, самый лучший депозит, самую лучшую кредитную карту и самую лучшую дебетовую карту:

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По материалам Finance.UA
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