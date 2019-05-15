НБУ ужесточил требования по кредитам

Национальный банк Украины вводит порядок учета банками информации из Кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска.

Соответствующие изменения в Положение № 351 внесены постановлением Правления НБУ № 70 от 16 мая 2019 года “Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”, которое вступает в силу с 21 мая 2019 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Банк должен будет классифицировать по наихудшему классу должника-физическое лицо, в отношении которого в Кредитном реестре есть информация о дефолте этого должника в других банках.

Банк должен понижать класс должника – юридического лица, в том числе до худшего, если в Кредитном реестре есть информация о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.

Как указывают в НБУ, внесенные изменения повысят качество оценки банками кредитного риска благодаря учету состояния выполнения должником своих обязательств в других банковских учреждениях, используя при этом информацию с кредитного реестра.

Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года. Постепенное внедрение указанных требований к оценке кредитного риска позволит банкам доработать внутренние положения и настроить IT-системы.