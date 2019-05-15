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Церемония награждения банков за особые достижения — FinAwards 2019 (видео)

15 мая в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

Это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов.

По материалам Finance.UA
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