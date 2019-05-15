Порошенко за время президентства перестал быть миллиардером - Bloomberg

После выборов 2014 года состояние пятого президента Украины Петра Порошенко сократилось на 40%, и он утратил статус миллиардера. Такие подсчеты обнародовал Bloomberg.

“Кондитерский магнат был лишен статуса миллиардера вскоре после его избрания президентом в июне 2014 года. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до 705 миллионов долларов”, – свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

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Основной актив Порошенко – корпорация Roshen, которая была передана в “слепой траст”. Порошенко основал эту компанию в 1996 году, объединив полдюжины производителей шоколада, печенья и тортов. Объем производства Roshen, который превысил 400 тыс. тонн в 2012 году и упал на 25% в течение следующих двух лет.

Его другие активы включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Напомним, ранее Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. За год общая сумма доходов Порошенко составила почти 1,6 млрд гривен, из которых зарплата – 336 тыс. гривен.