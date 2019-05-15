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Порошенко снова пойдет в президенты

Порошенко снова пойдет в президенты

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается покидать политику и будет участвовать в следующих выборах президента, которые состоятся в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

“Да, я остаюсь в политике и новому президенту я готов помогать советами, если он в них нуждается“, – заявил бывший президент. Он подчеркнул, что пойдет на выборы президента 2024, поскольку хочет укрепить достижения Украины, а не потому, что хочет удержать власть.

“Я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутого, как это уже было 100 лет назад. Ценой, которую мы тогда заплатили за потерю своей независимости, геноцид украинцев во время Голодомора 1932-33 годов, это были опустошения во время Второй мировой войны и коммунистическая попытка погасить украинский патриотизм. С Божьей помощью мы не можем допустить подобного“, – заявил экс-президент.

Кроме того, Порошенко рассказал о своих достижениях на посту главы государства и заявил, что гордится своим президентством. Как сообщалось, сегодня вступил в должность новый президент Украины Владимир Зеленский. Инаугурация состоялась спустя месяц после второго тура выборов.

По материалам УБР
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