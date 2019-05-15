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Зарплаты в разных областях Украины и Киеве (инфографика)

Зарплаты в разных областях Украины и Киеве (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10 237 грн.

Об этом сказано в Макроэкономическом разборе Министерства финансов за апрель 2019 года.

Средняя заработная плата выросла из-за роста минимальной зарплаты (+12,1%), а также из-за улучшение финансового состояния компаний и увеличения конкуренции за трудовые ресурсы из-за миграции в страны Евросоюза.


Первые 5 мест с наибольшим размером зарплаты (вид деятельности):

  • финансовая и страховая деятельность – 20 453 грн в месяц;
  • информация и телекоммуникации – 17 321 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 16 140 грн;
  • госуправление и оборона, обязательное соцстрахование – 13 009 грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 191 грн.
По материалам Finance.UA
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