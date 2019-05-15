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Владельцев квартир в многоэтажках Киева освободили от налога на землю

Владельцев квартир в многоэтажках Киева освободили от налога на землю

Депутаты Киевского городского совета исключили владельцев квартир в многоэтажных домах из списка плательщиков земельного налога. Соответствующее решение поддержали 83 депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По мнению депутатов, данное решение устранит юридическую неопределенность и снимет социальную напряженность среди жителей столицы.

В Киевсовете также считают, что прошлогоднее решение, обязывающее жителей многоквартирных домов платить земельный налог на неоформленные участки в размере 3% нормативно-денежной оценки, должно было стимулировать киевлян делать правоустанавливающие документы на право пользования участком.

Однако, как отмечается в сообщении, украинским законодательством до сих пор не определен механизм передачи земель в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома. Поэтому оформить участок сегодня невозможно.

«Таким образом, люди остались заложниками ситуации. С одной стороны, земля не передана ЖСК и ОСМД в собственность или пользование, потому что нет законодательного механизма. А с другой, согласно нашему положению, они должны платить 3% нормативно-денежной оценки земельного участка. Поэтому сегодня крайне важно урегулировать ситуацию и снять социальное напряжение», — заявил инициатор решения Игорь Опадчий.

По материалам УБР
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