День финансов, 20 мая: операция «инаугурация», жизнь за $200, Google VS Huawei

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Понедельник, 20 мая. День, когда Украина получила Зе президента.
Владимир Зеленский принял присягу. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины. Присяга была принята по традиции, клятвой и рукоположением на Пересопницкое Евангелие. Владимир Зеленский во время инаугурации успел объявить о роспуске Рады; пообещал восстановить гражданство украинским эмигрантам; призвал отказаться от портретов президента в кабинетах. И не только…
Тем временем в обновленной декларации новоизбранного Президента успели появиться данные о: доме в Италии на 413 кв.м., квартире в Великобритании, пять объектов незавершенного строительства – гостиничных номеров в Грузии. 3 изобретения и более 30 торговых марок или коммерческих наименований. И не только…
Снижение цен на газ. Ждать нельзя платить. Украинцам не следует ждать дальнейшего снижения тарифов на газ, несмотря на падение цен в Европе. Об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни. Виденье Зубко — двигаться по энергоэффективности. И не только…
Визуализация будущего в страховании. Ребята с Украинской федерации страхования, конференц-площадка профессиональных мероприятий для финансового общества BankOnline и журнал о цифровой экономике и финтехе Future решили 13 июня собрать в Киеве Третью международную конференцию InsuranceNEXTUA. А это значит, что всех тех, кто интересуется страховым бизнесом, ждет обмен опытом, приобретение новых полезных контактов, налаживание деловых связей и партнерств. У нас уже билетик есть, а как иначе, ведь обещают много реальных, практических бизнес-кейсов от ведущих отечественных и зарубежных компаний, живые дискуссии. И не только…
«Токсичный» портфель ПриватБанка. Уровень обслуживания «токсичного» портфеля кредитов ПриватБанка (Киев), выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка компаниям и лицам, в 2018 году упал до 13% с 18,5% в 2017 году. По этому токсичному портфелю реальный денежный поток был 1 млрд грн (1 млрд грн из 9 млрд грн – ред.). И только…
Жизнь за $200 в месяц. 33,6% украинцев получают зарплату лишь немного больше установленного законом минимального уровня. А оклады 6,9% наших соотечественников недотягивают даже до 4173 грн. Государственная служба статистики по итогам мартовского исследования опубликовала эти данные. И не только…
Google VS Huawei. Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Из-за этого следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google, в частности Google Play, Chrome, Gmail, YouTube и картам. И не только…
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