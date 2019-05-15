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День финансов, 20 мая: операция «инаугурация», жизнь за $200, Google VS Huawei

День финансов, 20 мая: операция «инаугурация», жизнь за $200, Google VS Huawei

Понедельник, 20 мая. День, когда Украина получила Зе президента.

Владимир Зеленский принял присягу. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины. Присяга была принята по традиции, клятвой и рукоположением на Пересопницкое Евангелие. Владимир Зеленский во время инаугурации успел объявить о роспуске Рады; пообещал восстановить гражданство украинским эмигрантам; призвал отказаться от портретов президента в кабинетах. И не только…

Тем временем в обновленной декларации новоизбранного Президента успели появиться данные о: доме в Италии на 413 кв.м., квартире в Великобритании, пять объектов незавершенного строительства – гостиничных номеров в Грузии. 3 изобретения и более 30 торговых марок или коммерческих наименований. И не только…

Снижение цен на газ. Ждать нельзя платить. Украинцам не следует ждать дальнейшего снижения тарифов на газ, несмотря на падение цен в Европе. Об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни. Виденье Зубко — двигаться по энергоэффективности. И не только…

Визуализация будущего в страховании. Ребята с Украинской федерации страхования, конференц-площадка профессиональных мероприятий для финансового общества BankOnline и журнал о цифровой экономике и финтехе Future решили 13 июня собрать в Киеве Третью международную конференцию InsuranceNEXTUA. А это значит, что всех тех, кто интересуется страховым бизнесом, ждет обмен опытом, приобретение новых полезных контактов, налаживание деловых связей и партнерств. У нас уже билетик есть, а как иначе, ведь обещают много реальных, практических бизнес-кейсов от ведущих отечественных и зарубежных компаний, живые дискуссии. И не только…

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«Токсичный» портфель ПриватБанка. Уровень обслуживания «токсичного» портфеля кредитов ПриватБанка (Киев), выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка компаниям и лицам, в 2018 году упал до 13% с 18,5% в 2017 году. По этому токсичному портфелю реальный денежный поток был 1 млрд грн (1 млрд грн из 9 млрд грн – ред.). И только…

Жизнь за $200 в месяц. 33,6% украинцев получают зарплату лишь немного больше установленного законом минимального уровня. А оклады 6,9% наших соотечественников недотягивают даже до 4173 грн. Государственная служба статистики по итогам мартовского исследования опубликовала эти данные. И не только…

Google VS Huawei. Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Из-за этого следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google, в частности Google Play, Chrome, Gmail, YouTube и картам. И не только…

По материалам Finance.UA
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