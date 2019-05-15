Треть украинцев официально живет на $200 в месяц

33,6% украинцев получают зарплату лишь немного больше установленного законом минимального уровня. А оклады 6,9% наших соотечественников недотягивают даже до 4173 грн. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики по итогам мартовского исследования.

В ведомстве подсчитали, что зарплаты выше 20 тыс. грн. в месяц получали 7% украинцев, а еще 6,6% могли похвастаться официальными доходами в диапазоне от 10 до 15 тыс. грн.

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При этом больше всего состоятельных работников в авиационной отрасли. Тут 27% работников получает в месяц больше 20 тыс. грн. На втором месте финансовый сектор и страхование, в которых каждый пятый занятый располагает столь высокими доходами.