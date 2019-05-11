ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для начисления пенсии за март 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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“Утвержден за март 2019 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии, в сумме 8814 гривен 84 коп”, – говорится и сообщении.
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