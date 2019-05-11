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ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)

ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для начисления пенсии за март 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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“Утвержден за март 2019 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии, в сумме 8814 гривен 84 коп”, – говорится и сообщении.

Мои Fiнансы:

  • Средний размер пенсии по возрасту повысился на 11,1%.
  • Средний размер пенсии за выслугу лет – повышение произошло на 6,8%.
  • Средний показатель социальной пенсии вырос на 0,1%.
  • Средняя пенсия судей возросла на 54,4%.
По материалам Finance.UA
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