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Зубко посоветовал украинцам не ждать снижения тарифов на газ

Зубко посоветовал украинцам не ждать снижения тарифов на газ

Украинцам не следует ждать дальнейшего снижения тарифов на газ, несмотря на падение цен в Европе.

Об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

“Я точно хотел бы предупредить всех украинцев: ждать [снижения цены на газ] не нужно… Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни. Поэтому именно мое видение – двигаться по энергоэффективности”, – сказал Зубко.

Он уточнил, что жители Украины не могут влиять на рыночную цену газа, но способны контролировать объем его потребления.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

По материалам НВ
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