Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины.
Присяга была принята по традиции, клятвой и рукоположением на Пересопницкое Евангелие.
Принятие присяги состоялось в присутствии многочисленных гостей и народных депутатов в зале Верховной Рады.
Из рук председателя КСУ Наталии Шапталы он получил Знак Президента Украины, Гербовую печать Президента Украины, Булаву Президента Украины, перед этим председатель ЦИК Татьяна Слипачук вручила ему удостоверение Президента Украины.
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