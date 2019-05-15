Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларацию

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В декларации Президента Украины за прошлый год появились данные о доме в Италии на 413 кв.м.
После вступления в должность в понедельник, 20 мая, Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год.
В декларации Зеленский указал 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода.
Также он задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму и несколько объектов недвижимости за рубежом.
В частности, у Президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании на 91 кв.м. и жилой дом в Италии на 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартиру в Британии за более чем 42 млн грн.
При этом в данных за 2017 Зеленский не указывал дом в Италии.
Также супруги указало пять объектов незавершенного строительства – гостиничных номеров в Грузии.
Он с женой является конечным бенефециаром ООО Киноквартал, ООО СТУДИЯ КВАРТАЛ – 95, ООО ЗЕЛАРИ ФИШ, Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (Зарегистрирована в Италии). В сравнении с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили – LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.
Зеленский задекларировал 3 изобретения, 3 полезные модели, более 30 торговых марок или коммерческих наименований.
Напомним, СМИ сообщали, что жена Зеленского купила пентхаус в Крыму за полцены. Трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Император была приобретена у украинского олигарха.
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