Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

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Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Как отмечают западные СМИ, из-за этого следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google, в частности Google Play, Chrome, Gmail, YouTube и картам.
Ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы Android. При этом, у Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом, которая открыта для бесплатного пользования любому, кто захочет. Но на техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.
При этом в официальном заявлении Huawei отмечается, что компания продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру.
“Huawei внесла существенный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом”, – говорится в заявлении Huawei.
В Huawei также отметили, что сервисы Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах пользователей Huawei.
Также в компании подчеркнули, что выполняют все требования правительства США.
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