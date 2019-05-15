Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Как отмечают западные СМИ, из-за этого следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google, в частности Google Play, Chrome, Gmail, YouTube и картам.

Ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы Android. При этом, у Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом, которая открыта для бесплатного пользования любому, кто захочет. Но на техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

При этом в официальном заявлении Huawei отмечается, что компания продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру.

“Huawei внесла существенный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом”, – говорится в заявлении Huawei.

В Huawei также отметили, что сервисы Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах пользователей Huawei.

Также в компании подчеркнули, что выполняют все требования правительства США.

Справка Finance.ua:

С 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов.

Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.