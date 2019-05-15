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Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Как отмечают западные СМИ, из-за этого следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google, в частности Google Play, Chrome, Gmail, YouTube и картам.

Ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы Android. При этом, у Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом, которая открыта для бесплатного пользования любому, кто захочет. Но на техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

При этом в официальном заявлении Huawei отмечается, что компания продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру.

“Huawei внесла существенный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом”, – говорится в заявлении Huawei.

В Huawei также отметили, что сервисы Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах пользователей Huawei.

Также в компании подчеркнули, что выполняют все требования правительства США.

Справка Finance.ua:

  • С 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов.
  • Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.
  • В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.
По материалам Сегодня
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