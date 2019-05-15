FinAwards 2019: Как награждали лучшие банки и банковские продукты Украины

15 мая в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов.

Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин . Генеральный партнер

премии – лидер платежного рынка Украины компания Mastercard .

FinAwards 2019 запомнился гостям насыщенной шоу-программой и непринужденной обстановкой. Ведущие вечера – звезды проекта Лига Смеха из львовской команды «Загорецька Людмила Степанівна» сделали все возможное, чтобы каждый ощутил праздничное настроение. Фуршет, коктейли, шоу барабанщиков, командные соревнования, непринужденная обстановка не давали гостям церемонии скучать весь вечер.



Громко, красочно, драйвово



Finawards 2019 – место, где встречаются коллеги и друзья

В легкой, ненавязчивой обстановке за призовые места в 15 номинациях боролись ведущие банки, банковские продукты и менеджеры Украины. Победителям кроме дипломов вручали золотой желудь как символ качества банковских продуктов.



Золотой желудь — символ достатка и качества

Такую награду, к примеру, увез ПУМБ благодаря кредиту «ВСЕЯСНО», который стал победителем в номинации «Лучший кредит наличными». Второе место в данной номинации досталось Альфа-Банку и «Кредиту наличными». Третье место у Идея Банка и кредита «Целевой».



Награда в руках Дмитрия Полищука, директора департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ

А приз за «Лучшую кредитную карту mass» получила карта от monobank. Второе место занял банк Конкорд с картой «inJoy». Третье место – у ПУМБ и карты «Заботливая».



Юлия Акуленко, заместитель Председателя Правления monobank (слева) получает золотой желудь.

Не забывали и про услуги для VIP клиентов. Так, «Лучшей кредитной картой VIP» стала карта от ПриватБанка. Второе место занял Банк Конкорд с «World Elite». В тройке лидеров также оказался UKRSIBBANK с картой «Black Edition».



Оксана Мокану, руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка (слева)

Были отмечены и общие достижения банков за 2018 год. Награды получали не только самые устойчивые, народные, но и даже самые технологичные банки. К примеру, «Самым технологичным банком» признан Ощадбанк. Он опередил таких “акул” данного направления как ПриватБанк и Monobank | Universal Bank.



Награду получал Владимир Москаленко (слева), директор департамента электронной коммерции Ощадбанка.

А вот в номинации «Лучший Интернет банк» обошлось без сюрпризов. Первое место за Приват24 от ПриватБанка. Второе место разделили сразу два банка: Альфа-Банк и Укрсиббанк. Бронзу в этой номинации получил Ощадбанк.



Награда в руках руководителя направления электронной коммерции ПриватБанка Кристины Кармазиной.

Отмечали и тех, кто внес серьезный вклад в развитие своих финучреждений.

Так «Лучшим руководителем розницы» признан заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.



Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка

Первое место и награда «Банкир года» досталась Председателю правления ПУМБ Сергею Черненко.

Победителя определяли путем голосования жюри экспертов, других банков и пользователей сайта. По итогам голосования в пятерку лучших вошли Председатель Правления Ощадбанка Андрей Пышный, Председатель Правления Приватбанка Петр Крумханзл, Председатель Правления Коммерческого индустриального банка Татьяна Путинцева и Председатель Правления Банка Конкорд Юрий Задоя.



Сергей Черненко, банкир года по версии FinAwards 2019

Приятной интригой вечера стал розыгрыш полета на параплане, который предоставил спонсор — Агрегатор платежных методов Interkassa , через который ежемесячно проходит более 3 миллионов транзакций. В партнерах у Interkassa, кстати, такие топовые бренды как: WIX, WOG, Киевстар, Золотой Век, Pampik и многие другие.

Приз – полет на параплане – получил Александр Денисюк – руководитель проекта PaySpace Magazine.

Руководитель проекта PaySpace Magazine Александр Денисюк получает приз

Победители FinAwards 2019:





FinAwards 2019 удался!