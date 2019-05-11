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Лучший руководитель розницы работает в Ощадбанке - FinAwards 2019

Лучший руководитель розницы работает в Ощадбанке - FinAwards 2019

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов и внедрении технологии и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролись 28 банков нашей страны. Среди прочего на мероприятии был определен и победитель номинации «Лучший руководитель розницы».

Выбирали лучшего среди руководителей розничного бизнеса банков (заместители глав правления, директора или начальники департаментов / управлений розничного бизнеса банков), которые отвечают за развитие продуктового ряда и клиентских сервисов для розничного бизнеса.

Важное условие — наличие ощутимых положительных изменений в показателях розничного бизнеса по итогам 2018 года, которые можно проверить / подтвердить в открытых источниках данных.

Банки сами определяли, кого из своих сотрудников выдвинуть на эту номинацию. Более того, банкам была предоставлена возможность выдвинуть на номинацию руководителя розничного бизнеса другого банка, чьи заслуги они считают значимыми.

При этом если кандидата от банка предложил также и другой банк, то ему засчитывается дополнительный голос. Победитель определяется путем голосования жюри, других банков и пользователей сайта.

По результатам голосования на третьем месте оказался Себастьян Руби, заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ.

Второе место занял Алексей Шабан, руководитель розничного бизнеса ПриватБанка.

Победил в номинации заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.


Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка

Справка Finance.ua:

  • Антон Тютюн родился 14 марта 1977 года.
  • Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете, специальность – «банковское дело».
  • Профессиональную деятельность начал в 2000 году в Укрсоцбанке, где поднялся по карьерной лестнице от экономиста второй категории до заместителя директора Центра розничного бизнеса.
  • С 2008 по 2010 год работал заместителем главы правления по розничному бизнесу, членом правления БТА Банка.
  • С октября 2010 года работает на должности заместителя главы правления Ощадбанка.
По материалам Finance.UA
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