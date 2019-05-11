Лучший руководитель розницы работает в Ощадбанке - FinAwards 2019

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.
FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов и внедрении технологии и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.
На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролись 28 банков нашей страны. Среди прочего на мероприятии был определен и победитель номинации «Лучший руководитель розницы».
Выбирали лучшего среди руководителей розничного бизнеса банков (заместители глав правления, директора или начальники департаментов / управлений розничного бизнеса банков), которые отвечают за развитие продуктового ряда и клиентских сервисов для розничного бизнеса.
Важное условие — наличие ощутимых положительных изменений в показателях розничного бизнеса по итогам 2018 года, которые можно проверить / подтвердить в открытых источниках данных.
Банки сами определяли, кого из своих сотрудников выдвинуть на эту номинацию. Более того, банкам была предоставлена возможность выдвинуть на номинацию руководителя розничного бизнеса другого банка, чьи заслуги они считают значимыми.
При этом если кандидата от банка предложил также и другой банк, то ему засчитывается дополнительный голос. Победитель определяется путем голосования жюри, других банков и пользователей сайта.
По результатам голосования на третьем месте оказался Себастьян Руби, заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ.
Второе место занял Алексей Шабан, руководитель розничного бизнеса ПриватБанка.
Победил в номинации заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)9 ч. назад - 1282 15
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП6 ч. назад - 1619 11
В Украину вернулся Коломойский8 ч. назад - 2595 9
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 1113 7
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15972 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 24618
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 10318 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3533 1
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн8 ч. назад - 2867
В Украину вернулся Коломойский8 ч. назад - 2595 9
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 522
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1823
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 784
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2793 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2089