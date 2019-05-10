День финансов, 13 мая: количество миллиардеров в Украине, размер госдолга, отрасли для инвестиций

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Понедельник, 13 мая: о долгах, монетизации и миллионерах.
Долг месяца. В мае Украина отдаст 35,5 млрд гривен по долгам. Об этом заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубов во время заседания Согласительного совета. По его словам, согласно прогнозу МЭРТ, рост ВВП в первом квартале этого года составит около 2,2%, а средняя зарплата сейчас составляет 381 доллар, что соответствует уровню 2013 года.
3 миллиардера страны. В Украине насчитывается 3 миллиардера. Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.
Успехи кредитования. В I квартале продолжило расти кредитование банками физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Частные банки кредитовали население активно. При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%.
Гривне – светлое будущее? Согласно прогнозам экспертов, до средины лета гривну ждет либо стабильность, либо дальнейшее усиление. Последний сценарий объясняется в том числе и присоединением Украины к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream, что создает удобные условия покупки гривневых ОВГЗ иностранными инвесторами.
Монетизация для всех льгот. Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы – по примеру монетизации коммунальных субсидий.. При этом Гройсман говорит, что плохой статистики неплатежей из-за монетизации субсидий – нет.
Отрасли для инвестиций. Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по капитальным инвестициям в 2018 году. По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте всего на 16,4%.
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