Кабмин хочет монетизировать все действующие льготы

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Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы – по примеру монетизации коммунальных субсидий.
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Он отметил, что монетизация субсидий – это не эксперимент, а фундаментальный проект, который важно продолжать.
«В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов… Второе, что мы реализовали – с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые, – сказал Владимир Гройсман. – Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы».
Глава правительства также отметил, что плохой статистики неплатежей – из-за монетизации субсидий – нет.
«Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей). Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частиь этих денег себе», – добавил премьер-министр.
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