0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 156 0

Кабмин хочет монетизировать все действующие льготы

Кабмин хочет монетизировать все действующие льготы

Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы – по примеру монетизации коммунальных субсидий.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: В НБУ сообщили, как повышение тарифов повлияло на субсидии

Он отметил, что монетизация субсидий – это не эксперимент, а фундаментальный проект, который важно продолжать.

«В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов… Второе, что мы реализовали – с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые, – сказал Владимир Гройсман. – Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы».

Глава правительства также отметил, что плохой статистики неплатежей – из-за монетизации субсидий – нет.

«Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей). Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частиь этих денег себе», – добавил премьер-министр.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.