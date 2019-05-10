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Кубив сообщил, сколько в этом месяце Украина отдаст по долгам

Кубив сообщил, сколько в этом месяце Украина отдаст по долгам

В этом месяце Украина отдаст 35,5 млрд гривен по долгам.

Об этом заявил первый вице-премьер Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Согласительного совета.

“За январь-апрель мы отдали 33,5 млрд грн по долгам и обязательствам, в мае мы должны отдать и отдадим, средства на это есть, 35,5 млрд грн”, – отметил Кубов.

По его словам, согласно прогнозу МЭРТ, рост ВВП в первом квартале этого года составит около 2,2%, а средняя зарплата сейчас составляет 381 доллар, что соответствует уровню 2013 года.

При этом он добавил, что сейчас также является стабильным курс валют.

Напомним, по данным Счетной палаты, план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8%.

По материалам УНН
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