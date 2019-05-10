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В ГФС назвали количество миллиардеров в Украине

В ГФС назвали количество миллиардеров в Украине

В Украине насчитывается 3 миллиардера. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook.

“Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она довольно успешна, и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС”, – говорится в сообщении.

  • По данным ГФС, в Украине:
  • Подано почти 529 тыс. налоговых деклараций.
  • Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.
  • Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц – 3,2 млрд грн. Прирост – 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн., что на 205,7 млн грн. больше, чем в предыдущем году.
  • Количество миллионеров – 5143 человека.
    Наибольшая концентрация миллионеров – в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.
  • 58% миллионеров – лица в возрасте от 40 до 60 лет.
  • Самый молодой миллионер – 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.
  • Старейший миллионер – почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал как прочие доходы.
  • 70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого/недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы.
  • Количество миллиардеров – 3. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.
  • Задекларированы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн жителем г. Киев.
  • К кампании декларирования доходов-2019 подключились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены.
    Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн грн.
  • Более 127 млн ​​грн дохода задекларировали самые известные лица, которые ведут артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности.
По материалам Finance.UA
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