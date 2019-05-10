В ГФС назвали количество миллиардеров в Украине

В Украине насчитывается 3 миллиардера. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook.

“Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она довольно успешна, и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС”, – говорится в сообщении.

По данным ГФС , в Украине: