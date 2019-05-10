Банки наращивают кредитование физлиц

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В I квартале продолжило расти кредитование банками физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.
Частные банки кредитовали население активно. При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%
В то же время, в январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнесу уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года. Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты. В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.
Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7%. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.
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