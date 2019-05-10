Эксперты прогнозируют укрепление гривны

Сложившийся курс доллара к гривны – результат синергии нескольких предпосылок, говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

“В целом наблюдается благоприятная ситуация для курса гривны. Во-первых, это сезонный фактор. Период с апреля по июнь, как правило, – период укрепления гривны. Кроме того, в этом году условия торговли для нас очень благоприятны – снижение цен на природный газ, хорошая ситуация с ценами на металл и на зерновые, которые мы экспортируем”, – объясняет специалист.

Кроме того, продолжил он, инвесторы, покупая облигации внутреннего займа (ОВГЗ), создают спрос на гривну.

Согласно прогнозам Вышлинского, до средины лета гривну ждет либо стабильность, либо дальнейшее усиление. Последний сценарий объясняется в том числе и присоединением Украины к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream, что создает удобные условия покупки гривневых ОВГЗ иностранными инвесторами.

Но на ситуацию существенно может повлиять результат миссии МВФ, прибытия которой ожидают в мае.

“Я уверен, что мы не получим транша МВФ, боюсь, что сотрудничество с западными партнерами будет поставлено на паузу. Это вызовет давление на курс нацвалюты ближе к осени”, – убежден экономист Борис Кушнирук.

Впрочем, послужить “подушкой безопасности” для гривны на какое-то время могут парламентские выборы, считает экономист.

“Мы же понимаем, что те, кто берет участие у выборах, оперируют долларовыми ресурсами, – говорит Кушнирук. – Поэтому увеличится предложение долларов на рынке. Это немножко поддержит курс”.

Базовый сценарий – укрепление нацвалюты летом и девальвация ближе к осени, резюмирует экономист.

А председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек не верит в существенную девальвацию гривны

“Во втором полугодии всегда наблюдается ослабление валюты в сравнении с первой половиной года. Но, если сравнить с прошлым годом, в целом по итогам года ослабления курса гривны к доллару не было. Даже было незначительное укрепление”, – сказал он.

По мнению Шпека, существенных колебаний вполне можно избежать.

“Нам важно придерживаться здоровой денежно-кредитной политики, и тогда не будет непрогнозированных колебаний курса гривны. Для этого важно качественное исполнение доходов бюджета по всех статьях, и сводного бюджета, и фондов, там деньги от приватизации; также разумная политика выхода на рынки заимствований – не привлекать деньги по слишком высоким ставкам”, – объяснил Шпек.