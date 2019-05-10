Госстат назвал наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в прошлом году (таблица)

Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по капитальным инвестициям в 2018 году.

По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте всего на 16,4%.

Таким образом, рост капитальных инвестиций ускорился в сравнении с 2017 годом, когда инвестиции выросли на 24,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие сферы, как “Искусство, спорт, развлечения и отдых”, где они выросли более чем в два раза (122,1%), “Информация и телекоммуникации” (62,5%), “Оптовая и розничная торговля” (53,9%).



Таблица: РБК-Украина