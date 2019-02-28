День финансов, 5 марта: самый богатый человек, дорогой "еврономер", лучший банк

Во вторник, 5 марта, писали о самых-самых: лучших банках, дешевых и дорогих авто и богатых бизнесменах.

Самый богатый человек планеты. По данным журнала Forbes им стал руководитель и один из владельцев акций американской компании Amazon Джефф Безос, его состояние выросло за год на 19 миллиардов долларов и составляет на сегодня 131 миллиард долларов.

Самые лучшие банки мира. Также журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов. В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира.

Cамые дорогие и дешевые растаможенные “еврономера”. За время действия льготного периода по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможки транспортных средств таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств. Уплачено более 13,6 млрд грн платежей. Самым дорогим стал МERCEDES-BENZ, модель AMG G 63 2018 выпуска. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – более 1,5 млн грн.

Самые приоритетные. НБУ назвал приоритеты дальнейшей валютной либерализации. Так, Национальный банк рассматривает в качестве приоритетных послаблений на валютном рынке снижение и постепенную отмену лимита на репатриацию дивидендов и отмену обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.

Кстати, если вас интересует,что будет влиять на курс гривны в марте. По мнению аналитиков, инвесторы в марте займут выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов. Курс гривны к доллару США в марте, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 26,75-27,75 грн за доллар.

Самый низкий? Премьер-министр Владимир Гройсман поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1400 гривен за 1 Гкал. Он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным – разница достигает 30-40%.