Гройсман установил лимит на стоимость отопления

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1400 гривен/Гкал.
Об этом он сегодня заявил в ходе селекторного совещания.
“4 позиции должны быть каждый день перед вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1400 гривен/Гкал. Это реально”, – сказал Гройсман.
Перед этим он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным – разница достигает 30-40%. В частности, в Ивано-Франковске тариф на тепло составляет 1312 гривен/Гкал, а в Луцке – 1852 гривен/Гкал.
При этом 90% теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности.
Кроме того, Гройсман поручил органам местного самоуправления подготовить детальные планы установки счетчиков тепловой энергии с целью достигнуть 100% учета.
Также премьер поручил обратить внимание на условия контрактов, которые заключаются между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.
Он также отметил, что правительство на подготовку к отопительному сезону выделило 12,5 млрд грн. “Сколько потратили на водопроводы, новые котельные? С 12,5 млрд только 3 млрд – на воду, тепло, транспортировки, новые сети. В стране 20 тыс. км сетей. В прошлом году отремонтировали всего 240 км. Аварийных сетей в стране 7000”, – подчеркнул Гройсман.
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