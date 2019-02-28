В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"

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За время действия льготного периода по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможки транспортных средств таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств. Уплачено более 13,6 млрд грн платежей.
Об этом сообщается на сайте ГФС.
Топ-пятерка дорогих авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период
Топ-пятерка недорогих авто:
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