В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"

За время действия льготного периода по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможки транспортных средств таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств. Уплачено более 13,6 млрд грн платежей.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Топ-пятерка дорогих авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период

MERCEDES - BENZ , модель AMG G 63 2018 выпуска. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – более 1,5 млн грн;

- , модель G 63 2018 выпуска. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – более 1,5 млн грн; PORSCHE , модель 971 2017 года выпуска. Сумма всех платежей – почти 1,3 млн грн;

, модель 971 2017 года выпуска. Сумма всех платежей – почти 1,3 млн грн; AUDI , модель R8 2017 выпуска. Сумма всех платежей – почти 1,2 млн грн;

, модель R8 2017 выпуска. Сумма всех платежей – почти 1,2 млн грн; BENTLEY , модель MULSANNE 2010 года выпуска. США . Сумма всех платежей – более 1 млн грн;

, модель 2010 года выпуска. . Сумма всех платежей – более 1 млн грн; BENTLEY , модель FLYING SPUR W12 2014 выпуска. Сумма всех платежей – более 879 тыс. грн.

Топ-пятерка недорогих авто:

AUDI , модель A4 1996 года выпуска. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – 42,2 тыс. грн;

, модель A4 1996 года выпуска. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – 42,2 тыс. грн; VW, модель PASSAT 1998 года выпуска. Сумма всех платежей – 28 тыс. грн;

1998 года выпуска. Сумма всех платежей – 28 тыс. грн; BMW , модель 320D 1998 года выпуска. Сумма всех платежей – 43,9 тыс. грн;

, модель 320D 1998 года выпуска. Сумма всех платежей – 43,9 тыс. грн; OPEL , модель VECTRA 2001 года выпуска. Сумма всех платежей – 22,3 тыс. грн;

, модель 2001 года выпуска. Сумма всех платежей – 22,3 тыс. грн; DAEWOO , модель LANOS 2000 года выпуска. Сумма всех платежей – 49,4 тыс. грн.

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