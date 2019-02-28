Forbes назвал имя самого богатого человека планеты

Руководитель и один из владельцев акций американской компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Об этом сообщается в рейтинге на сайте издания.

По данным журнала, состояние Джеффа Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и составляет на сегодня 131 миллиард долларов.

“Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе. 9 января он объявил в Твиттере, что он и его жена Маккензи планируют расстаться после 25 лет брака”, – отмечает журнал.

Первая восьмерка самых богатых людей мира сейчас выглядит так:

Среди украинцев в рейтинге Forbes указаны семь фамилий: