Forbes назвал имя самого богатого человека планеты

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Руководитель и один из владельцев акций американской компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
Об этом сообщается в рейтинге на сайте издания.
По данным журнала, состояние Джеффа Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и составляет на сегодня 131 миллиард долларов.
“Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе. 9 января он объявил в Твиттере, что он и его жена Маккензи планируют расстаться после 25 лет брака”, – отмечает журнал.
Первая восьмерка самых богатых людей мира сейчас выглядит так:
Среди украинцев в рейтинге Forbes указаны семь фамилий:
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