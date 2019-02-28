Выборы, выплаты, закупки: что будет влиять на курс гривны в марте

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Курс гривны к доллару США в марте, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 26,75-27,75 грн за доллар. Курс продажи евро/гривна составит 30,5-32 грн за евро.
С начала 2019 года на рынке сформировались благоприятные условия для гривны, вызванные монетарной политикой НБУ и высокой доходностью ОВГЗ, которая привлекает иностранных инвесторов (за январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ на более чем 10%, до 12,9 млрд грн).
По мнению аналитиков, инвесторы в марте займут выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов. Изменение политической конъюнктуры в стране может привести в перспективе к перемещению капитала, что отразится на гривне.
Внешнеэкономические риски остаются в зоне внимания. Несмотря на то, что США отложили повышение пошлин для импорта из Китая, существуют опасения, что урегулирование торговых балансов коснется Европы, экономический рост которой тормозится из-за спада машиностроения и долговых рисков периферийных стран, а также неурегулированного выхода Великобритании из Евросоюза. Поскольку Европа остается ключевым торговым партнером для Украины, замедление ее экономики отразится на экономике и торговой активности Украины. Так, промышленное производство в январе 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 3,3%, что является признаком экономического торможения.
Влияние на курс гривны также окажут снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности и высокие выплаты по внешнему долгу.
«Сезонные факторы, которые вели курс в предыдущие годы, утрачивают свое влияние. Традиционно, март был переломным периодом для гривны, которая после сезонной закупки энергоресурсов и сдержанного предложения иностранной валюты, восстанавливалась. В этом же году на мировых рынках сложилась негативная динамика цен на пшеницу и кукурузу, но влияние на гривну было компенсировано высокими ценами на руду и металлы», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.
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