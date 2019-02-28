Forbes назвал лучшие банки мира

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Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Результаты исследования приводятся на сайте издания.
В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Основным критерием оценки банков была удовлетворенность клиентов их работой, также учитывались такие пункты, как доверие к банкам, предлагаемые ими условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. По итогам исследования в каждой стране были определены от пяти до 60 ведущих банков. Подобный рейтинг был составлен журналом впервые.
Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.
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