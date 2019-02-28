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Постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов является одним из приоритетов - НБУ

Постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов является одним из приоритетов - НБУ

Для Национального банка приоритетными послаблениями на валютном рынке являются снижение и постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook по итогам встречи с банками и бизнесом, посвященной первому месяцу работы новой либеральной системы валютного регулирования.

“Снижение и постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов, а также отмена обязательной продажи части валютных поступлений бизнесом являются приоритетными послаблениями на валютном рынке”, – сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, Национальный банк уже рассматривает возможность новых валютных послаблений в дополнение к около 30 нововведениям, которые вступили в действие 7 февраля 2019 года. В то же время дальнейшую либерализацию будет серьезно сдерживать дальнейшая отсрочка рассмотрения Верховной Радой законов, направленных на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка (законопроект о “сплите”) и предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект относительно противодействия BEPS).

Присутствующие на встрече предприниматели и банкиры акцентировали на важности валютной либерализации для упрощения ведения бизнеса в Украине. Среди прочего они приветствовали отмену предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты бизнесом (режим Т+1) и валютного надзора за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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