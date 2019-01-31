День финансов, 6 февраля: укрепление гривны, новая методика от Киевводоканала, размер пенсии онлайн

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Среда, 6 февраля, запомнилась не только укреплением нацвалюты.
Стремительное укрепление гривны. Нацбанк решил объяснить тренд на укрепление гривны стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ. Но в то же время, как утверждают в НБУ, сезонность курсовых колебаний как явление в Украине постепенно исчезает. Говорят, что население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты. Как думаете, так ли это?
Нормы обязательной продажи валюты. НБУ с 1 марта снизит норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30%. Об этом сегодня сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий. Также он отметил, что банки будут присматривать за теми операциями, которые несут больше рисков.
Узнаем размер пенсии онлайн. Украинцы получили возможность узнать размер своей будущей или настоящей пенсии онлайн. В Пенсионном фонде объясняют, что для начала необходимо подключить электронную цифровую подпись через банк, а затем воспользоваться веб-сайтом ПФУ. Сервис Приват24 опубликовал видеоинструкцию, как получить ключ. Пенсия рассчитывается автоматически, исходя из таких данных: официальный стаж гражданина и уровень его зарплаты за 15 лет.
Еще одна рассрочка на 24 месяца. Неделю назад Finance.ua сравнивал три самых популярных платных рассрочки, которые предлагают Приватбанк, monobank и Альфа-Банк. Минусом “Альфы” тогда был срок рассрочки – 12 месяцев, а это вдвое меньше, чем у «Привата» и mono. Но Альфа-Банк решил исправить ситуацию и сейчас на его сайте в разделе «Поточні акції» появилась информация о том, что теперь рассрочка может быть оформлена на срок до 24 месяцев.
Субсидии наличными с марта. Кабмин одобрил старт выплате субсидий наличными с марта 2019 года. В то же время, в правительстве не исключают нецелевого использования выплаченных субсидий, так как деньги будут выдаваться непосредственно получателю. Но также прогнозируют, что предприятия, которые предоставляют услуги ЖКХ, с выплатой субсидий наличными смогут получать возмещение расходов за предоставленные услуги.
Киевводоканал меняет методику оплаты услуг. Начиная с февраля 2019 года будут изменены принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Жильцы должны будут оплачивать весь объем воды, который потребил их дом. В определенный день представитель Киевводоканала ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика и по ним будут приходить квитанции на оплату.
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