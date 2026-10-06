Как будет работать модель социального жилья в Украине

Получить доступное жилье от государства или общины в Украине хотят сделать частью отдельной системы. Для этого был разработан законопроект «О социальном жилье», который должен определить правила его создания, предоставления и управления.

Об этом сообщает Минрегион.

Если законопроект будет принят, государство, регионы и общины будут иметь четко распределенные полномочия. При этом больше практической работы с социальным жильем будет именно на местном уровне.

Что будет делать государство

Государство будет определять общие правила работы системы социального жилья и подходы к его развитию.

В частности, на государственном уровне планируют:

утверждать государственную программу развития социального жилья;

определять порядок его предоставления и расчета арендной платы;

утверждать типовые договоры аренды;

устанавливать общие правила предоставления субсидий в аренду;

вести Единую информационно-аналитическую жилищную систему. В ней будут храниться данные о социальном жилье, людях, нуждающихся в нем, и операторах;

определять правила заключения и прекращения договоров публично частного партнерства.

Регионы будут отвечать за реализацию государственной жилищной политики, а также за выполнение государственных и местных программ развития социального жилья.

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Какие полномочия получат общины

Именно общины будут создавать и непосредственно управлять социальным жильем.

Местные советы могут утверждать программы развития социального жилья, создавать его операторов, определять использование земельных участков для строительства такого жилья, а также решать вопросы использования частного жилья на договорных условиях.

Кроме того, общины смогут заключать договоры публично-частного партнерства.

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Исполнительные органы общин будут работать непосредственно с жильем и его жителями. Они смогут:

строить, ремонтировать и содержать коммунальное социальное жилье;

управлять им и обслуживать его;

устанавливать арендную плату;

переоборудовать нежилые помещения и дома в социальное жилье;

формировать список людей, имеющих право на такое жилье;

определять, какие объекты включать в социальный фонд;

вести данные о жилье, его жильцах и операторах.

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Что будет дальше

Законопроект был разработан при экспертной поддержке Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Совета Европы и Всемирного банка. В ходе подготовки также были учтены опыт и предложения международных партнеров, общин и экспертов.

Следующий шаг — внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.