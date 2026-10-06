Как будет работать модель социального жилья в Украине

Получить доступное жилье от государства или общины в Украине хотят сделать частью отдельной системы. Для этого был разработан законопроект «О социальном жилье», который должен определить правила его создания, предоставления и управления.
Об этом сообщает Минрегион.
Если законопроект будет принят, государство, регионы и общины будут иметь четко распределенные полномочия. При этом больше практической работы с социальным жильем будет именно на местном уровне.
Что будет делать государство
Государство будет определять общие правила работы системы социального жилья и подходы к его развитию.
В частности, на государственном уровне планируют:
- утверждать государственную программу развития социального жилья;
- определять порядок его предоставления и расчета арендной платы;
- утверждать типовые договоры аренды;
- устанавливать общие правила предоставления субсидий в аренду;
- вести Единую информационно-аналитическую жилищную систему. В ней будут храниться данные о социальном жилье, людях, нуждающихся в нем, и операторах;
- определять правила заключения и прекращения договоров публично частного партнерства.
Регионы будут отвечать за реализацию государственной жилищной политики, а также за выполнение государственных и местных программ развития социального жилья.
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Какие полномочия получат общины
Именно общины будут создавать и непосредственно управлять социальным жильем.
Местные советы могут утверждать программы развития социального жилья, создавать его операторов, определять использование земельных участков для строительства такого жилья, а также решать вопросы использования частного жилья на договорных условиях.
Кроме того, общины смогут заключать договоры публично-частного партнерства.
Исполнительные органы общин будут работать непосредственно с жильем и его жителями. Они смогут:
- строить, ремонтировать и содержать коммунальное социальное жилье;
- управлять им и обслуживать его;
- устанавливать арендную плату;
- переоборудовать нежилые помещения и дома в социальное жилье;
- формировать список людей, имеющих право на такое жилье;
- определять, какие объекты включать в социальный фонд;
- вести данные о жилье, его жильцах и операторах.
Что будет дальше
Законопроект был разработан при экспертной поддержке Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Совета Европы и Всемирного банка. В ходе подготовки также были учтены опыт и предложения международных партнеров, общин и экспертов.
Следующий шаг — внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.
Создание системы социального жилья — одно из обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и часть жилищной реформы, которая продолжается в условиях восстановления и европейской интеграции.