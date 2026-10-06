0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будет работать модель социального жилья в Украине

42
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Семья в социальном жилье
Семья в социальном жилье
Получить доступное жилье от государства или общины в Украине хотят сделать частью отдельной системы. Для этого был разработан законопроект «О социальном жилье», который должен определить правила его создания, предоставления и управления.
Об этом сообщает Минрегион.
Если законопроект будет принят, государство, регионы и общины будут иметь четко распределенные полномочия. При этом больше практической работы с социальным жильем будет именно на местном уровне.

Что будет делать государство

Государство будет определять общие правила работы системы социального жилья и подходы к его развитию.
В частности, на государственном уровне планируют:
  • утверждать государственную программу развития социального жилья;
  • определять порядок его предоставления и расчета арендной платы;
  • утверждать типовые договоры аренды;
  • устанавливать общие правила предоставления субсидий в аренду;
  • вести Единую информационно-аналитическую жилищную систему. В ней будут храниться данные о социальном жилье, людях, нуждающихся в нем, и операторах;
  • определять правила заключения и прекращения договоров публично частного партнерства.
Место для вашей рекламы
Регионы будут отвечать за реализацию государственной жилищной политики, а также за выполнение государственных и местных программ развития социального жилья.

Какие полномочия получат общины

Именно общины будут создавать и непосредственно управлять социальным жильем.
Местные советы могут утверждать программы развития социального жилья, создавать его операторов, определять использование земельных участков для строительства такого жилья, а также решать вопросы использования частного жилья на договорных условиях.
Кроме того, общины смогут заключать договоры публично-частного партнерства.
Читайте также
Исполнительные органы общин будут работать непосредственно с жильем и его жителями. Они смогут:
  • строить, ремонтировать и содержать коммунальное социальное жилье;
  • управлять им и обслуживать его;
  • устанавливать арендную плату;
  • переоборудовать нежилые помещения и дома в социальное жилье;
  • формировать список людей, имеющих право на такое жилье;
  • определять, какие объекты включать в социальный фонд;
  • вести данные о жилье, его жильцах и операторах.

Что будет дальше

Законопроект был разработан при экспертной поддержке Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Совета Европы и Всемирного банка. В ходе подготовки также были учтены опыт и предложения международных партнеров, общин и экспертов.
Следующий шаг — внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.
Создание системы социального жилья — одно из обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и часть жилищной реформы, которая продолжается в условиях восстановления и европейской интеграции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Социальная защитаЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems