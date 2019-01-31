Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 279 0

НБУ снизит норму обязательной продажи валюты экспортерами

НБУ снизит норму обязательной продажи валюты экспортерами

НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30%.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Также замглавы НБУ отметил, что банки будут присматривать за теми операциями, которые несут больше рисков. Будет полностью отменен валютный надзор.

“Мы ввели такое понятие, как незначительные валютные операции, это операции меньше 200 тыс. гривен. С завтрашнего дня надзор за этими операциями не будет проходить”, – сказал Чурий.

С 1 марта снижается также размер обязательной продажи с 50 до 30%. Будет разрешена репатриация дивидендов за 2018 год. “На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро», – сказал Чурий.

Основные послабления, которые указал заместитель главы НБУ Олег Чурий

  • Возможность онлайн-покупки валюты, валюту можно будет купить через карты или через онлайн-банкинг и другие системы.
  • Физические лица теперь могут инвестировать за границу без получения лицензии 50 тыс. евро в год (этот лимит будет постепенно увеличиваться).
  • Для физических лиц можно будет перечислять деньги за границу в размере 150 тыс. грн без открытия счетов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина