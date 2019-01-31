НБУ снизит норму обязательной продажи валюты экспортерами

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НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30%.
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Также замглавы НБУ отметил, что банки будут присматривать за теми операциями, которые несут больше рисков. Будет полностью отменен валютный надзор.
“Мы ввели такое понятие, как незначительные валютные операции, это операции меньше 200 тыс. гривен. С завтрашнего дня надзор за этими операциями не будет проходить”, – сказал Чурий.
С 1 марта снижается также размер обязательной продажи с 50 до 30%. Будет разрешена репатриация дивидендов за 2018 год. “На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро», – сказал Чурий.
Основные послабления, которые указал заместитель главы НБУ Олег Чурий
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