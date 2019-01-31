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С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом

С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом

Начиная с февраля 2019 года будут изменены принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Об этом сообщает ЧАО «АК «Киевводоканал», ссылаясь на новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которая введена в действие с 25 января текущего года.

Методика предусматривает, что жильцы должны оплатить весь объем воды, который потребил их дом.

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Среди основных принципов, которые применяет методика, – принцип определения и распределения небаланса – разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показателям квартирных счетчиков:

  • для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.
  • для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющими счетчиков, пропорционально количеству лиц, фактически пользующихся услугами.

Киевводоканал через размещение объявлений на домах и в квитанциях на оплату сообщит всем потребителям о расчетной дате в каждом доме.

В указанный день представитель Киевводоканала ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме.

По материалам Finance.UA
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