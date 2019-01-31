С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом

Начиная с февраля 2019 года будут изменены принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Об этом сообщает ЧАО «АК «Киевводоканал», ссылаясь на новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которая введена в действие с 25 января текущего года.

Методика предусматривает, что жильцы должны оплатить весь объем воды, который потребил их дом.

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Среди основных принципов, которые применяет методика, – принцип определения и распределения небаланса – разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показателям квартирных счетчиков:

для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющими счетчиков, пропорционально количеству лиц, фактически пользующихся услугами.

Киевводоканал через размещение объявлений на домах и в квитанциях на оплату сообщит всем потребителям о расчетной дате в каждом доме.

В указанный день представитель Киевводоканала ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме.