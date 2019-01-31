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В Кабмине заявили о рисках нецелевого использования выплаченных субсидий

В Кабмине заявили о рисках нецелевого использования выплаченных субсидий

В Кабинете министров Украины не исключают нецелевого использования выплаченных субсидий, так как деньги будут выдаваться непосредственно получателю.

Об этом говорится в прогнозе влияния проекта постановления Кабмина о старте выплаты субсидий с марта.

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В частности, в правительстве прогнозируют, что предприятия, которые предоставляют услуги ЖКХ (также управляющие ОСМД и кооперативы), с выплатой субсидий наличными смогут получать возмещение расходов за предоставленные услуги. Кроме того, прогнозируется упрощение оборота и отчетности предприятий.

В Кабмине объяснили, что дают возможность домохозяйству рассчитываться с предприятиями без отсрочки, тем самым контролировать расчетный процесс без посредников.

“Вместе с тем, поскольку средства субсидии будут выплачиваться непосредственно получателю, существует риск нецелевого использования им средств”, – говорится в документе.

Кроме того, на начальном этапе буду существовать несколько альтернативных механизмов субсидирования, что будет сопровождаться определенными неудобствами. Среди прогнозируемых эффектов также указывается положительное влияние на “Ощадбанк”, который сможет расширить круг клиентов и привлечь дополнительные оборотные средства. В правительстве считают, что новая услуга позволит повысить зарплаты почтальонам.

По материалам РБК-Украина
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