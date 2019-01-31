Альфа-Банк увеличил максимальный срок рассрочки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
30 января Finance.ua сравнивал три самых популярных платных рассрочки, которые предлагают Приватбанк, monobank и Альфа-Банк. Вот ссылка на сам материал, если вдруг пропустили:
Каждый сервис мы оценивали по пяти ключевым критериям:
1. Условия оформления
2. Процедура оформления
3. Максимальный срок рассрочки
4. Проценты, комиссии
5. Погашение
Единственным критерием по состоянию на 30 января, по которому рассрочка от «Альфы» существенно уступала конкурентам, был срок ее предоставления – 12 месяцев, что вдвое меньше, чем у «Привата» и mono.
Но, хорошие новости! Похоже, Альфа-Банк решил исправить ситуацию. На его сайте в разделе «Поточні акції» появилась информация о том, что теперь рассрочка может быть оформлена на срок до 24 месяцев. Пользуйтесь и не тратьте лишнего.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом5 ч. назад - 2501 33
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко6 ч. назад - 796 17
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна7 ч. назад - 7620 16
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 13209 15
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 4058 8
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов16 ч. назад - 18343 4
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 13209 15
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна7 ч. назад - 7620 16
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 4058 8
Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)4 ч. назад - 3113 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 991 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1676 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2417
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2195
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3545