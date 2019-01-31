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Альфа-Банк увеличил максимальный срок рассрочки

Альфа-Банк увеличил максимальный срок рассрочки

30 января Finance.ua сравнивал три самых популярных платных рассрочки, которые предлагают Приватбанк, monobank и Альфа-Банк. Вот ссылка на сам материал, если вдруг пропустили:

Битва платных рассрочек 👀

Каждый сервис мы оценивали по пяти ключевым критериям:

1. Условия оформления

2. Процедура оформления

3. Максимальный срок рассрочки

4. Проценты, комиссии

5. Погашение

Единственным критерием по состоянию на 30 января, по которому рассрочка от «Альфы» существенно уступала конкурентам, был срок ее предоставления – 12 месяцев, что вдвое меньше, чем у «Привата» и mono.

Но, хорошие новости! Похоже, Альфа-Банк решил исправить ситуацию. На его сайте в разделе «Поточні акції» появилась информация о том, что теперь рассрочка может быть оформлена на срок до 24 месяцев. Пользуйтесь и не тратьте лишнего.

По материалам Finance.UA
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