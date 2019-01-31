Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)

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Украинцы получили возможность узнать размер своей будущей или настоящей пенсии онлайн.
Как пояснили в Пенсионном фонде, для этого предлагается воспользоваться веб-сайтом ПФУ, подключив перед этим ЭЦП (электронная цифровая подпись) через банк.
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В частности, услугу подключения ЭЦП через интернет предоставляет сервис Приват24. Видеоинструкция об этом была опубликована государственным банком в открытом доступе.
Также существует возможность получить ключ ЭЦП в отделении Пенсионного фонда или в одном из 15 аккредитованных центров предоставления пенсионных услуг.
На портале есть возможность зарегистрироваться с помощью логина и пароля, чтобы не использовать ЭЦП в дальнейшем.
Отмечается, что на странице “Портала электронных услуг ПФУ” пенсия граждан рассчитывается автоматически, исходя из таких данных: официальный стаж гражданина и уровень его зарплаты за 15 лет. Этих данных достаточно для рассчета размера пенсии.
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