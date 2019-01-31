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Кабмин одобрил старт выплаты субсидий с марта

Кабмин одобрил старт выплаты субсидий с марта

Кабинет Министров Украины одобрил старт выплате субсидий наличными с марта 2019 года.

“Установить, что льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются с учетом договоров… решение вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля 2019 года”, – сказано в документе.

Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.

В середине января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы уже с марта будут получать жилищные субсидии наличными.

“Это делается для того, чтобы до мая понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный – в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать”, – пояснил он.

Позже он заявил, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией.

“Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она будет выплачиваться месяц в месяц, день в день. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией”, – заявил министр.

По материалам РБК-Украина
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