День финансов, 30 января: битва платных рассрочек, обновленные нормы потребления газа, советы, как отличить фальшивые евро

Среда, 30 января. Советы от НБУ, как отличить поддельные 500 евро, и рекомендации для Нафтогаза по установке счетчиков для домохозяйств.

Обновленные нормы потребления газа. Новые нормы касаются тех, у кого нет счетчика. Так, Кабмин принял решение о введении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц. Как говорит Гройсман, теперь люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный.

В то же время, Правительство рекомендует Нафтогазу обеспечить все домохозяйства счетчиками. В Кабмине считают, что все стороны должны быть заинтересованы в тщательном подсчете количества потребленных энергоресурсов. В первую очередь это задача именно поставщика. Поэтому, в максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть.

Платные рассрочки Привата, Моно, Альфы. Зачем вообще платить за рассрочку, если она может быть бесплатной? Главное преимущество платных сервисов в том, что банки оформляют их для покупок практически во всех магазинах. Тогда как у бесплатных рассрочек есть ограничения. Журналисты finance.ua сравнили три самых популярных платных сервиса по оплате покупок частями, которые предлагают Приватбанк, monobank и Альфа-Банк.

Как отличить поддельные евро. В Нацбанке сообщают, что в Украине начали выявлять липовые 500 евро образца 2002 года. Поэтому регулятор составил детальное описание из 13 пунктов фальшивых купюр. Как мы сообщали ранее, 17 из 19 центробанков еврозоны перестали печатать купюру номиналом 500 евро из-за множества подделок.

Портрет типичного украинского интернет-покупателя. Аналитики OLX провели исследование и выявили, что типичный интернет-покупатель – это украинец 26-35 лет, который в 6 из 10 случаев заходит на сайт продаж с телефона. Интересно, что его средний доход – 5160 грн. Среди них 53% мужчин и 47% женщин. В среднем чек составляет 1820 грн.

Чешские предприятия все больше ищут работников из Украины. Экономическая палата Чехии опубликовала данные, по которым 97% предприятий ищут работников из Украины. Следом в списке идут рабочие из Словакии, Польши, Беларуси, России и Молдовы. Больше всего чешские компании рассчитывают нанять специалистов по металлообработке, сварщиков, литейщиков, слесарей и механиков.

Упрощенный визовый режим для коротких поездок в ЕС. Пока в планах. Европейский союз планирует упростить визовый режим для коротких поездок. Заявление на визу можно будет подавать за 6 месяцев до поездки. Цена визы вырастет до 80 евро. Также будет прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, которая выдает визу, к сотрудничеству с ЕС в миграционной политике.