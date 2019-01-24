ЕС планирует упростить визовый режим для коротких поездок

Европейский союз планирует упростить визовый режим для коротких поездок, связав его с готовностью других стран сотрудничать в миграционной политике.

Как сообщает DW, 29 января Европарламент и Совет Евросоюза достигли пока официально не оформленного соглашения о новом визовом кодексе ЕС, который предусматривает новые правила для коротких поездок.

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Предполагается, что реформа упростит туристические и деловые поездки и будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией.

В частности, заявление на визу можно будет подавать за 6 месяцев до поездки (сейчас 3 месяца), цена визы вырастет с 60 до 80 евро. Также будет прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, которая выдает визу, к сотрудничеству с ЕС в миграционной политике.

Данное соглашение должно поддержать Европарламент, после чего оно поступит на утверждение Совета ЕС.