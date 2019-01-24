OLX описал портрет типичного украинского интернет-покупателя (инфографика)

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За прошедший 2018 год количество покупателей в интернет-просторах увеличилось на почти 500 тыс. людей, то есть на данный момент в Украине онлайн скупается около 7 млн человек.
Так, за 2018 год всего товаров приобрели у 7 млн продавцов со средним чеком в 1820 грн, что на 200 грн больше, чем в 2017.
Самыми популярными товарами оказались техника и одежда (47%), а за ними последовали детские товары и электроника. На 24% чаще стали покупать транспортных средств.
Портрет типичного покупателя онлайн описывает 26-35 летнего украинца, который в 6 из 10 случаев заходит на сайт продаж с телефона и имеет средний доход в 5160 грн.
Отмечается, что 3 из 4 посетителей работают.
Всего за год сайт посетили на 26 млн уникальных посетителей больше, то есть это примерно каждый второй украинец, среди них 53% мужчин и 47% женщин.
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