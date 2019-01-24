В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделку

В Украине начали выявлять качественные подделки иностранных денег крупных номиналов. Нацбанк разослал по банковской системе телеграмму №50-0006/5080, где рассказал о липовых 500 евро образца 2002 года.

Регулятор назвал это «опасной полиграфической подделкой» и выдал детальное описание фальшивки на 13 пунктов.

1. Поддельная банкнота имеет серийный номер P25001122816 и номер клише F001E2.

2. Все изображения в подделке, кроме серийного номера черного цвета на обратной стороне, выполнены офсетной печатью. Рельефные элементы изображений имитированы тиснением бумаги.

3. Серийный номер черного цвета выполнен полиграфическим способом, подобным оригиналу — изображениями. В настоящей банкноте оба серийных номера (черного и фиолетового цветов) выполнены высоким способом печати.

4. Банкнота склеена из двух листов бумаги, не флуоресцируют в ультрафиолетовых лучах.

5. Водяные знаки: локальный, светлый элемент (цифровое обозначение номинала «500») и штрих-кодовый имитированы печатью внутри склеенных листов бумаги.

6. Невидимые защитные волокна в бумаге имитированы волокнами, в УФП флуоресцируют красным, синим и желто-зеленым цветами, подобными к оригиналу.

7. Защитную ленту имитировали полимерной полосой внутри склеенных листов бумаги, тексты «500 EU» и 500/500 имитированы и читаются.

8. Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «500») при рассмотрении банкноты против света совмещаются.

9. Локальная кинеграма имитированная — наблюдаются изменение цвета изображений (радужный эффект) при рассмотрении банкноты под разными углами, изменение цифрового обозначения номинала «500» на изображение фрагмента здания. Тексты «500 EURO 500 EYPΩ» в виде колец по всей площади кинеграмы, деметаллизированные (прозрачные) изображения (в отличие от оригинала имеют неровные края).

10. Оптически переменное изображение «500» в правом нижнем углу на оборотной стороне банкноты имитировано оптически переменной краской. Эффект изменения цвета с фиолетового на оливково-зеленый присутствует, но цвета отличаются по оттенку от оригинала.

11. Ультрафиолетовая защита имитирована — на лицевой стороне флуоресценция изображений подобная оригиналу, с обратной стороны соответствующие изображения флуоресцируют розовым цветом (в оригинале — желто-зеленым).

12. Инфракрасная защита имитирована подобно оригиналу.

13. Магнитная защита (серийный номер черного цвета, защитная лента в толще бумаги) имитирована подобно оригиналу.