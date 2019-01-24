Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиков

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Кабинет Министров Украины в рамках возобновления справедливых норм потребления газа населением Украины принял решение о введении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличенные и несправедливые нормы потребления.
“Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства было подано в суд, и суд отменил наше решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение, – сказал Владимир Гройсман. – Мы устанавливаем новую норму – 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный” – отметили в пресс-службе ведомства.
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