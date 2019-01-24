Больше всего чешские предприятия ищут работников из Украины

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Экономическая палата Чехии опубликовала данные, по которым подавляющее большинство – 97% предприятий, ищут работников из Украины.
Следом в списке идут рабочие из Словакии, Польши, Беларуси, России и Молдовы.
По данным, более 300 предприятий подали заявление на присоединение к специальной программе правительства “Режим Украина” и при этом ответили, в каких профессиях они наиболее заинтересованы.
Больше всего чешские компании рассчитывают нанять специалистов по металлообработке, сварщиков, литейщиков, слесарей и механиков. Помимо этого готовы нанять кровельщиков, паркетников, штукатуров, сантехников и маляров.
По данным опроса, новых работников планируют нанять 92% опрошенных компаний.
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