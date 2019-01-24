Больше всего чешские предприятия ищут работников из Украины

Экономическая палата Чехии опубликовала данные, по которым подавляющее большинство – 97% предприятий, ищут работников из Украины.

Следом в списке идут рабочие из Словакии, Польши, Беларуси, России и Молдовы.

По данным, более 300 предприятий подали заявление на присоединение к специальной программе правительства “Режим Украина” и при этом ответили, в каких профессиях они наиболее заинтересованы.

Больше всего чешские компании рассчитывают нанять специалистов по металлообработке, сварщиков, литейщиков, слесарей и механиков. Помимо этого готовы нанять кровельщиков, паркетников, штукатуров, сантехников и маляров.

По данным опроса, новых работников планируют нанять 92% опрошенных компаний.

Мои fiнансы:

Цель программы “Режим Украина” – ускорение процесса урегулирования формальностей для украинцев, которые хотят работать на чешских предприятих.

Квота на прием граждан Украины составляет 21 тыс. человек в год (при этом правительство планирует увеличить ее до 40 тыс. человек)

Минимальная зарплата в Чехии в 2018 году составляла 12 200 чешских крон (15 030 грн по курсу НБУ на 30 января 2018 года), средняя – 30 265 крон в месяц (37 286 грн).