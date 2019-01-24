Правительство рекомендовало НАК "Нафтогаз" обеспечить все домохозяйства счетчиками

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Кабмин продолжает кампанию по четкому учету объемов потребленного населением газа, в рамках которой глава правительства порекомендовал НАК “Нафтогаз Украины” оборудовать все подключенные домохозяйства собственными счетчиками.
Владимир Гройсман также добавил, что все стороны должны быть заинтересованы в тщательном подсчете количества потребленных энергоресурсов, и в первую очередь это задача именно поставщика.
Контроль за выполнением возложен на Минэнергетики.
“В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть”, – заявил премьер.
Начиная с 2019 года Правительство повысит цену на газ для населения.
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