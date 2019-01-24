Правительство рекомендовало НАК "Нафтогаз" обеспечить все домохозяйства счетчиками

Кабмин продолжает кампанию по четкому учету объемов потребленного населением газа, в рамках которой глава правительства порекомендовал НАК “Нафтогаз Украины” оборудовать все подключенные домохозяйства собственными счетчиками.

Владимир Гройсман также добавил, что все стороны должны быть заинтересованы в тщательном подсчете количества потребленных энергоресурсов, и в первую очередь это задача именно поставщика.

Контроль за выполнением возложен на Минэнергетики.

“В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть”, – заявил премьер.

Мои fiнансы:

Начиная с 2019 года Правительство повысит цену на газ для населения.

В период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС , расходов на транспортировку и надбавки облгазов;

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения составит примерно 9851,66 гривны за 1 тыс куб м;